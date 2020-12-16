محافظ الفيوم: مجموعات عمل لحل مشكلة تسرب المياه بقرية السريرة بإطسا

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عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا لبحث مشكلة تسرب المياه إلى قرية السريرة التابعة للوحدة المحلية بقصر الباسل مركز إطسا، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والمستشار محمد مصطفى المستشار القضائي للمحافظة، والمهندس أحمد البكري رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لصناعة السكر، ووكيلي وزارتي الزراعة والري، ومديري إدارتي البيئة وأملاك الدولة، ورئيس مركز ومدينة إطسا.



أشار محافظ الفيوم إلى تشكيل لجنة من مديرية الموارد المائية والري، ومديرية الزراعة، وإدارة شئون البيئة بالمحافظة، لفحص شكوى أهالي قرية السريرة من مشكلة تسرب المياه إلى شوارع ومنازل القرية، وشكواهم أن التسرب ناتج عن أحواض الترسيب بمصنع السكر، لافتًا أن اللجنة قامت بمعاينة المشكلة على الطبيعة للوقوف على سبب المياه المتسربة إلى الشوارع والمنازل، كما تم معاينة مصنع السكر والأحواض التابعة له، وتفقدت أيضًا المنطقة الملاصقة للمصنع جهة القرية.



وأضاف أن اللجنة المكلفة لم تحدد حتى الآن المصدر الفعلي للمياه المتسربة، لافتًا الى عمل شبكة ري حديث لمساحة 80 فدان داخل المصنع في الاتجاه المقابل لقرية السريرة التي تروى غمرًا، كما تم الاتفاق مع المصنع على استخدام ناتج حفر أحواض تخزين المياه لردم بعض الأماكن المنخفضة بالقرية.



ووجه المحافظ خلال الاجتماع بإجراء رفع مساحي للمنطقة بالكامل، بما فيها قرية السريرة ومصنع السكر والمنطقة المحيطة، حتى يتسنى إعادة تخطيطها مرة أخرى، كما وجه المحافظ، بإضافة ممثلين عن مديرية الصحة، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ومصنع السكر، إلى اللجنة المشُكّلة لفحص مشكلة قرية السريرة، وكلف وكيل وزارة الزراعة بعرض تقرير حول المناطق القريبة من المصنع والتي يمكن استغلالها في عملية الزراعة.



كما وجه المحافظ بالتنسيق مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي لحصر احتياجات المواطنين بالقرية، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفيرها.

