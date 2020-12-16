محافظ الفيوم: مجموعات عمل لحل مشكلة تسرب المياه بقرية السريرة بإطسا

محافظ الفيوم: مجموعات عمل لحل مشكلة تسرب المياه بقرية السريرة بإطسا
الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:15 ص
ريهام على
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عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا لبحث مشكلة تسرب المياه إلى قرية السريرة التابعة للوحدة المحلية بقصر الباسل مركز إطسا، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والمستشار محمد مصطفى المستشار القضائي للمحافظة، والمهندس أحمد البكري رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لصناعة السكر، ووكيلي وزارتي الزراعة والري، ومديري إدارتي البيئة وأملاك الدولة، ورئيس مركز ومدينة إطسا.
أشار محافظ الفيوم إلى تشكيل لجنة من مديرية الموارد المائية والري، ومديرية الزراعة، وإدارة شئون البيئة بالمحافظة، لفحص شكوى أهالي قرية السريرة من مشكلة تسرب المياه إلى شوارع ومنازل القرية، وشكواهم أن التسرب ناتج عن أحواض الترسيب بمصنع السكر، لافتًا أن اللجنة قامت بمعاينة المشكلة على الطبيعة للوقوف على سبب المياه المتسربة إلى الشوارع والمنازل، كما تم معاينة مصنع السكر والأحواض التابعة له، وتفقدت أيضًا المنطقة الملاصقة للمصنع جهة القرية.
وأضاف أن اللجنة المكلفة لم تحدد حتى الآن المصدر الفعلي للمياه المتسربة، لافتًا الى عمل شبكة ري حديث لمساحة 80 فدان داخل المصنع في الاتجاه المقابل لقرية السريرة التي تروى غمرًا، كما تم الاتفاق مع المصنع على استخدام ناتج حفر أحواض تخزين المياه لردم بعض الأماكن المنخفضة بالقرية.
ووجه المحافظ خلال الاجتماع بإجراء رفع مساحي للمنطقة بالكامل، بما فيها قرية السريرة ومصنع السكر والمنطقة المحيطة، حتى يتسنى إعادة تخطيطها مرة أخرى، كما وجه المحافظ، بإضافة ممثلين عن مديرية الصحة، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ومصنع السكر، إلى اللجنة المشُكّلة لفحص مشكلة قرية السريرة، وكلف وكيل وزارة الزراعة بعرض تقرير حول المناطق القريبة من المصنع والتي يمكن استغلالها في عملية الزراعة.
كما وجه المحافظ بالتنسيق مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي لحصر احتياجات المواطنين بالقرية، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفيرها.