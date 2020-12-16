جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الأربعاء

يستعد فريق ليفربول، لمواجهة توتنهام هوتسيير، اليوم الأربعاء 16 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.









ويستضيف فريق آرسنال، نظيره ساوثهامبتون أيضأ على ملعب الإمارات، بينما يواجه إيفرتون منافسه ليستر سيتي، ويلتقي كريستال بالاس مع وست هام، ويحل فريق نيوكاسل يونايتد ضيفا على حساب ليدز يونايتد.









ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي :-

1- توتنهام هوتسيير 25 نقطة.

2- ليفربول 25 نقطة.

3- ليستر سيتي 24 نقطة.

4- ساوثهامبتون 23 نقطة.

5- تشيلسي 22 نقطة.

6- مانشستر سيتي 20 نقطة.

7- وست هام 20 نقطة.

8- إيفرتون 20 نقطة.

9- مانشستر يونايتد 20 نقطة.

10- ولفرهامبتون 20 نقطة.

11- استون فيلا 18 نقطة.

12- كريستال بالاس 17 نقطة.

13- نيوكاسل يونايتد 17 نقطة.

14- ليدز يونايتد 14 نقطة.

15- آرسنال 13 نقطة.

16- برايتون 10 نقاط.

17- بيرنلي 9 نقاط.

18- فولهام 8 نقاط.

19- وست بروميتش 7 نقاط.

20- شيفيلد يونايتد نقطة واحدة.