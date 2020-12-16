عاجل.. السيسي يُصدر قرارًا بتعيين اللواء محمد حجازي قائدًا لقوات الدفاع الجوي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:04 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرار بتعيين اللواء أركان حرب محمد حجازي عبد الموجود قائدًا لقوات الدفاع الجوي.

كما أصدر قرارًا بتعيين السيد علي فهمي مستشارًا عسكريًا برئاسة الجمهورية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.

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