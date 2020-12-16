ذكرت تقارير صحفية يونانية، آخر تطورات الحالة الصحية للدولي المصري، أحمد حسن كوكا، لاعب فريق أولمبياكوس اليونانى، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، قبل بضعة أشهر.









وأوضحت صحيفة "سبورت داى" اليونانية، أن كوكا اقترب من الشفاء الكامل من فيروس كورونا، بعد تحسن حالته.









وكان كوكا تعرض للإصابة بفيروس كورونا، أثناء تواجده مع منتخب مصر، لخوض مباراتى توجو فى التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.









وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع عودة كوكا إلى الملاعب مرة أخرى في بداية العام الجديد.









جدير بالذكر أن اتحاد الكرة أعلن إيجابية مسحة كوكا يوم 25 نوفمبر الماضى، بعد مشاركته بصفة أساسية فى مباراة الإياب ضد توجو.