رانيا فريد شوقي تُعلن اشتياقها لوالدها الراحل وتُعلق:"عايشة بحسك وسيرتك العطرة"

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:59 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي شعورها بالفخر الشديد تجاه والدها الفنان الراحل فريد شوقي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت رانيا فريد شوقي صورة لمنشور كتبه واحد من جمهورها، وكشف فيه عن الانجازات التي حدثت بعد تجسيد الفنان الراحل فريد شوقي لدوره في فيلم "جعلوني مجرمًا"، مُشيرًا إلى أنه بعد ذلك الدور تم إلغاء السابقة الأولى للسجين، وهو أنه بعد خروج السجين من الحبس يستطيع العمل في أي وظيفة شريفة، وتكون صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به نظيفة وخالية من أي سوابق بشرط عدم ارتكابه لجريمة ثانية، لأنه إذا فعل ذلك ستظهر الجريمتين التي قام بارتكابهما".

وأوضح أيضًا أنه بعدما قدم فيلم"كلمة شرف" صدر إقرار الزيارة الإستثنائية للسجين، بمعنى أن السجين يستطيع الخروج من السجن لمدة 48 ساعة لكي يستطيع حضور جواز ابنته او عزاء والده"

وعلقت رانيا فريد شوقي على هذه الصورة قائلة :"أبويا وأفتخر، فتوة الناس الغلابة وملك الترسو، وحشتني اوووووووي يا روح قلبي".

وتابعت رانيا فريد شوقي قائلة:" أنا عايشة بحسك و بأسمك و تاريخك وسيرتك العطرة و محبة جماهيرك العريضة في كل الوطن العربي".


وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة رانيا فريد شوقي حاليًا عبر قناة"Cbc" مسلسل "ضربة معلم"، وهو بطولة محمد رحب، إنعام سالوسة، محمد عز، محسن منصور، محمد نجاتي، رياض الخولي، أميرة العايدي، هاجر أحمد، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

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