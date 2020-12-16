لجنة معاينة تعلن نتائج حريق شارع المعز (صور)

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:52 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قام عدد من مسئولي الآثار والأمن في ساعة مبكرة من صباح اليوم بتفقد المكان الذي شهد نشوب حريق مساء أمس في منطقة شارع المعز بالجمالية.

وتواجد محمد بكر مدير الوردية وأحمد عبد الشافي وهيثم عادل مفتشي الآثار ومحمد عادل مشرف امن وإبراهيم العجوز.

وتم التأكد أنه لا توجد أية خطورة علي الآثار، والحريق بعيد عنها، حيث نشب في أحد محال بيع الأحجار الكريمة، وتمت المعاينة وتصوير المحل والشارع والمدرسة الصالحية وبوابة الصالحية ولاتوجد اية أضرار.

يذكر أن حريقًا نشب مساء أمس في حوالي الساعة التاسعة والنصف مساءً بمحل تجاري بجوار المدرسة الصالحية في شارع المعز لدين الله الفاطمي.

ودفعت قوات الحماية المدنية بأربع عربات إطفاء للسيطرة على الخريق الذي تم تحجيمه على الفور كي لا يصل لأي أثر مجاور.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة عليه كاملًا دون وقوع خسائر أو أضرار في المباني الأثرية.
لجنة معاينة تعلن نتائج حريق شارع المعز (صور)
لجنة معاينة تعلن نتائج حريق شارع المعز (صور)
لجنة معاينة تعلن نتائج حريق شارع المعز (صور)
لجنة معاينة تعلن نتائج حريق شارع المعز (صور)
لجنة معاينة تعلن نتائج حريق شارع المعز (صور)
لجنة معاينة تعلن نتائج حريق شارع المعز (صور)
لجنة معاينة تعلن نتائج حريق شارع المعز (صور)
لجنة معاينة تعلن نتائج حريق شارع المعز (صور)

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حريق شارع المعز المعز الاثار

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