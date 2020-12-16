أسعار اللحوم في مصر اليوم الأربعاء 16-12-2020

ستقرت أسعار اللحوم في مصر اليوم الاربعاء 16-12-2020 ، حيث وصلت اسعارها في المتوسط بالاسواق من 100 جنيه للكيلو، في ظل قيام الحكومة بزيادة المعروض منها مما حافظ على استقرار الأسعار.

وننشر أسعار اللحوم اليوم الأحد 16-12-2020 في الأسواق كالاتي :





كيلو البتلو ما بين 80إلى 180جنيهًا.

سجلت اللحوم الكندوز 110-130 جنيها.

سجلت أسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140 جنيها فى الكيلو

والبرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو

وسجل اللحم المفروم العادي 110-125 جنيها الكيلو

وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو

والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو

أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها

واللحوم الضأن بين 120-140جنيها

اللحم الجملى 90 - 100 جنيه للكيلو.

و تعتبر اللحوم مصدر قوي للحدي-د وتحتوي على بروتينات و فيتمامين ب1 وب2 ، كما تحتوي علي كميات من الكرياتين ، واللحوم الحمراء هي أغنى مصدر لحامض الألفا ليبويك وهو عبارة عن مضاد قوي للأكسدة.