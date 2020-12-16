أسعار اللحوم في مصر اليوم الأربعاء 16-12-2020

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:43 ص
بوابة الفجر
Advertisements

ستقرت أسعار اللحوم في مصر اليوم الاربعاء 16-12-2020 ، حيث وصلت اسعارها في المتوسط  بالاسواق من 100 جنيه للكيلو، في ظل قيام الحكومة بزيادة المعروض منها مما حافظ على استقرار الأسعار.

 

وننشر أسعار اللحوم اليوم الأحد 16-12-2020  في الأسواق كالاتي :


 

 

كيلو البتلو ما بين 80إلى 180جنيهًا.

سجلت اللحوم الكندوز 110-130 جنيها.

سجلت أسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140 جنيها فى الكيلو

 والبرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو

 وسجل اللحم المفروم العادي 110-125 جنيها الكيلو

 وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو

 والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو

 أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها

 واللحوم الضأن بين 120-140جنيها

 اللحم الجملى 90 - 100 جنيه للكيلو.

 

 

و تعتبر اللحوم مصدر قوي للحدي-د وتحتوي على بروتينات و فيتمامين ب1 وب2 ، كما تحتوي علي  كميات من الكرياتين ، واللحوم الحمراء هي أغنى مصدر لحامض الألفا ليبويك وهو عبارة عن مضاد قوي للأكسدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر كيلو اللحوم سعر طن اللحوم اللحوم في مصر اسعار اللحوم

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ500 لليوم الثاني على التوالي (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة استبعاد أجايي من قائمة الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ حوالي 14 ساعة

في مقدمتهم بن شرقي ومصطفى محمد.. الزمالك يكشف موقف رباعي الفريق من التجديد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 12 ساعة

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ حوالي 18 ساعة

بموافقة موسيماني.. الأهلي يقترب من ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يستقر على أول الراحلين في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 12 ساعة

ضحية تحرش ميت غمر: "خايفة اروح البلد.. بيهددوني بالقتل"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 3 ساعات

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار اللحوم المستوردة والبلدي اليوم الاثنين 9-11-2020

أسعار اللحوم البلدي اليوم الثلاثاء 24-11-2020 في محلات الجزارة

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-11-2020

أسعار اللحوم اليوم الأحد 29-11-2020 .. كيلو البتلوبـ 180 جنيه

أسعار اللحوم اليوم الاربعاء 2-12-2020 تبدأ من 90 جنيه للكيلو

أسعار اللحوم اليوم السبت 5-12-2020 .. كيلو "الجملي" بـ 100 جنيه

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:19 ص

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

07:04 ص

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

09:42 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

09:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان