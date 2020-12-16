أسعار اللحوم في مصر اليوم الأربعاء 16-12-2020
ستقرت أسعار اللحوم في مصر اليوم الاربعاء 16-12-2020 ، حيث وصلت اسعارها في المتوسط بالاسواق من 100 جنيه للكيلو، في ظل قيام الحكومة بزيادة المعروض منها مما حافظ على استقرار الأسعار.
وننشر أسعار اللحوم اليوم الأحد 16-12-2020 في الأسواق كالاتي :
كيلو البتلو ما بين 80إلى 180جنيهًا.
سجلت اللحوم الكندوز 110-130 جنيها.
سجلت أسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140 جنيها فى الكيلو
والبرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو
وسجل اللحم المفروم العادي 110-125 جنيها
الكيلو
وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو
والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو
أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها
واللحوم الضأن بين 120-140جنيها
اللحم الجملى 90 - 100 جنيه للكيلو.
و تعتبر اللحوم مصدر قوي للحدي-د وتحتوي على
بروتينات و فيتمامين ب1 وب2 ، كما تحتوي علي
كميات من الكرياتين ، واللحوم الحمراء هي أغنى مصدر لحامض الألفا ليبويك
وهو عبارة عن مضاد قوي للأكسدة.
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