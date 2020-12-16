تسجيل 14 وفاة و466 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:41 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في الجزائر، تسيجل 466 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بانخفاض 29 حالة عن اليوم السابق.

 

وبحسب وزارة الصحة الجزائرية، وصل إجمالي الإصابات إلى 93063 حالة منذ اكتشاف أول حالة نهاية فبراير الماضي.

 

وكان جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، أعلن في اللقاء الصحفي اليومي، عن رصد 14 وفاة جديدة، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 2623.

 

ولفت فورار إلى تعافي 419 حالة جديدة، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 61 ألفا و367.

 

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