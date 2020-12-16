مي فاروق تتعاون مع أحمد المالكى بأغنية رومانسية

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تعاونت المطربة مي فاروق مع الشاعر أحمد المالكي في أغنية جديدة تنتمي للون الرومانسي،

وهي من ألحان علاء طلبة، وتوزيع أشرف حجازي، ومن المقرر أن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة، بعد الاستقرار على اسمها.



وفي سياق آخر، أحييت مي فاروق مؤخرًا حفلاً غنائيًا ضمن مهرجان الموسيقى العربية الـ 29 على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الشاعر أحمد المالكي الغنائية هي أغنية " نفس النهاية" للفنان تامر حسني، وهى من ألحان مدين، توزيع أحمد عبد السلام.









