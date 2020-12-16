ليليان نمري لـ "الفجر الفني": ردود فعل الجمهور على شخصية جورجيت في "ع اسمك" فاقت توقعاتي

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أعربت الفنانة اللبنانية القديرة ليليان نمري عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل ع اسمك، والذي يعرض حالياً عبر فضائية MTV اللبنانية.



وقالت ليليان في تصريح خاص للفجر الفني إنها سعيدة بردود فعل الجمهور منذ انطلاق أولى حلقات العمل منذ أيام قليلة، ممن انهالوا عليها بالتهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضافت أن الجمهور أحب شخصية جورجيت التي تجسدها خلال العمل وتفاعلهم مع كل تفاصيلها فاق كل توقعاتها، مؤكدة على أن الأحداث بالحلقات المقبلة ستشهد مفاجآت كثيرة متمنية أن تنال إعجاب الجمهور.



يذكر أن مسلسل ع اسمك مؤلف من 30 حلقة، من كتابة كلوديا مرشيليان، إخراج فيليب أسمر، ومن بطولة كارين رزق الله، جيري غزال، ليليان نمري بالاضافة إلى فيفيان انطونيوس، يوسف حداد، نقولا دانييال، علي الزين، تامر نجم وغيرهم.