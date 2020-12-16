تحذيرات ونصائح عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيىء

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:28 ص
بوابة الفجر
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كشف هيئة الأرصاد الجوية،اليوم الأربعاء الموافق 16ديسمبر 2020، أن هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد ومناطق من جنوب سيناء.

 ووجهت الأرصاد الجوية للمواطنين تحذيرات ونصائح عاجلة للتعامل مع الطقس السيئ، كما يلى : 
 
1- على المواطنين ارتداء الملابس المناسبة وعدم تخفيفها لانخفاض درجات الحرارة 
 
2- على مرضى الجيوب الأنفية الالتزام بالمنازل وعدم الخروج منها الا للضرورة القصوى لتجنب نشاط الرياح
 
3- تجنب التواجد أسفل لوحات الإعلانات وخاصة في دمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والإسماعيلية والسويس ورفح والعريش نظرا لسقوط الأمطار من متوسطة لغزيرة.
 
4- القيادة بهدوء على الطرق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية لنشاط الرياح وخلال سقوط الأمطار.

5- متابعة النشرة الجوية لهيئة الأرصاد على مدار الاسبوع لمعرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة

6- تجنب السفر على الطرق خاصة الطرق الصحراوية 

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