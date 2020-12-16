البحرين تبدأ قريبا توفير التطعيم الآمن والمرخص للوقاية من كورونا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:21 ص
ملك البحرين
ملك البحرين
وكالات
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أكد ملك البحرين حمد بن عيسى، أن بلاده ستبدأ قريبًا الحملة الوطنية لتوفير التطعيم الآمن والمرخص للوقاية من فيروس كورونا.

 

وقال ملك البحرين، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "وجهنا بأن يتاح التطعيم الآمن بالمجان لكل مواطن ومقيم على أن يكون اختياريًا".

 

وأضاف ملك البحرين: "كلنا أمل بأننا مقبلون قريباً على عودة الحياة إلى طبيعتها بل وأفضل من سابق عهدها".

 

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