أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-12-2020
الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:22 ص
الفجر الاقتصادي
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عكست أسعار الذهب اتجاها الهابط إلى ارتفاعات
قوية بقيمة 7 جنيه للجرام في تعاملات الأمس الثلاثاء إلا انها نجحت مع بداية
تعاملات اليوم الأربعاء على استقرار .
أسعار الذهب اليوم الاربعاء 16-12-2020:
سعر
جرام الذهب عيار 21 ا وصل إلى 805 جنيه ، وبلغ
سعر الجرام عيار 18 نحو 690 جنيهًا، وسعر
الجرام عيار 24 نحو 920 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6440 جنيهًا.
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