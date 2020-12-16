أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-12-2020

عكست أسعار الذهب اتجاها الهابط إلى ارتفاعات قوية بقيمة 7 جنيه للجرام في تعاملات الأمس الثلاثاء إلا انها نجحت مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء على استقرار .

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 16-12-2020:

سعر جرام الذهب عيار 21 ا وصل إلى 805 جنيه ، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 690 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 920 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6440 جنيهًا.