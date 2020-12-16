عبد الرحمن أبو زهرة يتصدر ترند جوجل

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تصدر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد تكريمه في حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية، الذي إقيم على مسرح النهار.





أكد الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، أن مهنة التمثيل من أكرم وأعظم وأشرف المهن.



وأضاف خلال تكريمه فى مهرجان التجربة الأولى: "قف للفنان موقف التبجيلا.. كاد الممثل أن يكون رسولا".



وأشار " تكريمي هذا لا أستطيع أن أرد له الجميل لأنه حولني إلى فنان يستطيع أن يعتز بقيمته وبفنه الذي بذل فيه الجهد الكبير جدا".



وداعب الجمهور: "وبرجوكم تتوسطولى عند أشرف زكي عشان أعمل مسرحية على هذا المسرح