أحمد زاهر يتعاقد "مهمة مستحيلة" بتوقيع رؤوف عبد العزيز

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:20 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعاقد الفنان أحمد زاهر مع المنتج أيمن يوسف على فيلم جديد يحمل اسم "مهمة مستحيلة"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مع الشركة المنتجة في فيلم "زنزانة 7"، و الفيلم من إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف حسام شوقي.

ويجرى المخرج رؤوف عبد العزيز حاليًا ترشيح باقي الأبطال المشاركين في بطولة الفيلم، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة.


وفي سياق آخر، شارك أحمد زاهر مؤخرًا في فيلم "زنزانة 7"، وهو بطولة نضال الشافعي، عبير صبري، إيهاب فهمي، أحمد التهامي، منة فضالي، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وإنتاج أيمن يوسف .


والجدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج رؤوف عبد العزيز السينمائية فيلم "حملة فرعون"، وهو بطولة عمرو سعد، محمود عبد المغني، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، كرم جابر، الملاكم العالمي مايك تايسون، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج محمد السبكي.




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