أول تعليق من نادية مصطفى بعد تعرضها للهجوم بسبب ترامب

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:11 ص
أماني سلام
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أعربت الفنانة نادية مصطفى، عن حزنها بسبب الهجوم الذي تعرض له بعدما طالبت الدعاء االرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب إصابتة بفيروس كورونا المنتشر في العالم.


وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة مساء مع الأعلامي وائل الإبراشي عبر شاشه الأولى المصرية"أنا عشت تجربة كورونا وكانت صعبة جدا مشيرًا لما بسمع حد اتصاب أنا بترعب ..سواء أنا أعرفه أم لا..ولما شفيت من فيروس كورونا كانت دعوتي الوحيد أنى ربنا لا يقدر على أحد سوء عدو أو حبيب".



وأشارت " أن تغير الأخلاق هو السبب وراء الهجوم عليها، الإنسانية تدعونا إلى عدم الشماتة في المرض أو الموت، أخلاقنا تغيرت أنا مش قادرة أصدق نفسى أن فيه ناس بتشمت في المرض والموت".

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