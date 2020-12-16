أول بيان من عضوات "ليتل ميكس" عقب انسحاب إحدى عضواته

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كانت قد اعلنت المغنية الشابة جيسي نيلسون عن انشقاقها عن فريقها الغنائي الشهير، "ليتل ميكس"، بعد سنوات قدتها مع الفريق حققت خلالها نجاحات كبيرة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن عضوات الفريق الاخريات، قمن بنشر بيان رسمي عبر منصاتهن الرسمية، ليعلنوا موقفهم الرسمي من هذا القرار.

وأكد الثلاث نجمات ليتل ميكس دعمهن الكامل لقرار جيسي، نظرا لأنها ترغب في التركيز على بعض الاضطرابات النفسية وهو السبب الرئيسي لانسحابها.

