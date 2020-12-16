تفاصيل شخصية ليلى عز العرب في مسلسل "الاختيار 2"

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:09 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements



تُشارك الفنانة ليلى عز العرب في مسلسل "الاختيار2"، و تُجسد خلاله دور والدة الفنان كريم عبدالعزيز، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر خلال السباق الرمضاني المقبل.


مسلسل "الاختيار 2" بطولة إياد نصار، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، إسلام جمال، هادي الجيار، أحمد شاكر عبد اللطيف، رياض الخولي.


وفي سياق آخر، شاركت الفنانة ليلى عز العرب في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج سينرجي.


أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يوم

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ يوم

بموافقة موسيماني.. الأهلي يقترب من ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 11 ساعة

في مقدمتهم بن شرقي ومصطفى محمد.. الزمالك يكشف موقف رباعي الفريق من التجديد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ500 لليوم الثاني على التوالي (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 12 ساعة

ضحية تحرش ميت غمر: "خايفة اروح البلد.. بيهددوني بالقتل"

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستقر على أول الراحلين في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة استبعاد أجايي من قائمة الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ حوالي 14 ساعة

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:19 ص

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

07:04 ص

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

09:42 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

09:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان