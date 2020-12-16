تفاصيل شخصية ليلى عز العرب في مسلسل "الاختيار 2"

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تُشارك الفنانة ليلى عز العرب في مسلسل "الاختيار2"، و تُجسد خلاله دور والدة الفنان كريم عبدالعزيز، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر خلال السباق الرمضاني المقبل.





مسلسل "الاختيار 2" بطولة إياد نصار، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، إسلام جمال، هادي الجيار، أحمد شاكر عبد اللطيف، رياض الخولي.





وفي سياق آخر، شاركت الفنانة ليلى عز العرب في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج سينرجي.





