رسميًا.. بايدن يرشح مثلي الجنس لمنصب وزير النقل

رشح الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الأربعاء، مثلي الجنس، بيت بوتيدجيدج، لمنصب وزير النقل، وفقًا لروسيا اليوم

ووصف بايدن، بيت بوتيدجيدج، بأنه "قائد ووطني وإنسان يمكن أن يحل المشكلات. أنا أدفع به لمنصب وزير النقل".

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب، تعهد بأن يشكل "الوزارة الأكثر تنوعا، عرقا ولونا وجنسا".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس المنتخب، جو بايدن، سيعين منافسه الديمقراطي السابق في الانتخابات الحزبية التمهيدية إلى السباق الرئاسي، بيت بوتيدجيدج، وزيرا للنقل، في خطوة سيصبح من خلالها إذا تمت، أول وزير في تاريخ الولايات المتحدة يجاهر بمثليته الجنسية.

ويذكر أن بوتيدجيدج، يبلغ من العمر 38 عاما، وهو رئيس سابق لبلدية ساوث بند، في ولاية إنديانا، وكان خاض الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي مرشّحا مغمورا، لكنّه سرعان ما حقّق شعبية واسعة قبل أن ينسحب من السباق لصالح بايدن بهدف قطع الطريق على السيناتور الديمقراطي اليساري، بيرني ساندرز.