د.حماد عبدالله يكتب: بعض من تاريخ (البابوات) فى الفاتيكان





أتحدث اليوم عن بابا الفاتيكان بمناسبة الأعياد المسيحية فى مصرنا, وفى العالم ,ولكن "بابا الفاتيكان"هو زعيم الكاثوليك فى العالم ,والماثل ان على عرش الكاثوليكية هو "البابا فرانسيس " أرجنتينى الأصل " يتحدث تقريباً كل لغات العالم ,رجل طيب ، إنحاز لفقراء العالم , ويحاول جاهداً أن يكون مفتاح السلام بين الأديان الثلاث "اليهودية , والإسلامية, والمسيحية "التى يترأس غالبيتهم فى العالم .

والشعب الايطالى العظيم الذى إستضاف البابا وفاتيكانه على قطعة أرض مستقطعة من العاصمة التاريخية "روما" وإعطى أسمها لها "الفاتيكان" كدولة المستقله لها علمها ونشيدها ,وسفرائها ,وبها منار للبعثات الدبلوماسية من كل أنحاء العالم .

وقد توصل الشعب الإيطالى إلى هذا الشكل وهذا الكيان "البابوى" حتى يتخلص من تداخل (الكنيسة) فى حياة الامة الايطالية (سياسياً وإجتماعياً).

إستطاع الشعب الايطالى عبر عصور طويلة منذ (عصر النهضة) أن يحدد دور "البابا" وكنائسه وسلطاته داخل الكنائس وليس خارجها!!

والشعب الإيطالى هو أكثر شعوب الأرض وخاصة (الكاثوليكيين) سخرية من البابا ,على مر العصور ,وجائت تلك السخرية على شكل أفلام سينمائية أهمها فيلم "دى كاميرون" الذى هو حياه البابا وكهنوته بمنتهى السخرية , وقام بتعرية كل ما يحدث خلف الجدران العالية التى تفصل بين مدينه "روما العريقة" ومدينة "الفاتيكان" "فوق ربوة " (مونتانا دى بيثرو ) أو جبل القديس بطرس!!

ولعل ما جاء بالفيلم الشهير "Good father" الأب الروحى والتى دارت أحداث المافيا فيه بين جزيرة صقلية جنوب إيطاليا , حيث كنت فى زيارة أخيره للمعهد الجنائى الدولى هناك تحت عمادة المصرى العالمى د." شريف بسيونى " بمصاحبه القانونى الدولى الكبير د.فتحى سرور .

وفى هذه المنطقة فى قرية (دى كورليونى ) وشيكاجو فى الولايات المتحدة نيويورك ,دارت أحداث هذا الفيلم الذى نال سبع جوائز أوسكار وعظم الادوار منه "مارلون براندو" العظيم ,(الباتشينو) و"روبرت دى نيرو" هؤلاء العظماء من هوليود ,إستطاعوا أن يصدروا جزء عظيم من السيناريو للرشاوى والفساد والإغتيالات فى الحرم البابوى فى الفاتيكان!!

ولعلى أيضاً أتذكر وأنا أدرس فى روما بأكبر أكاديمياتها للفنون الجميله والعمارة فى أوائل السبعينات من القرن الماضى كانت تدريباتنا التطبيقية فى أروقه الفاتيكان بين ما خلفه عظماء عصر النهضة من فنون النحت والعمارة والرسم أمثال "مايكل أنجلو" ، رفائيل " ، "ليوناردو دافنشى" وغيرهم!!

كان الشعب الايطالى متيم بالبابا "جيوفانى" وهو من أصل إيطالى حيث كأن الرجل ينتمى للحضارة الرومانية العريقة ,ويحمل ثقافتها ويؤمن بأن الثقافة الدينية متراكمة من اليهودية الى القبطية إلى الإسلامية ,ماره بترجمات من الحضارات العالمية من فرعونية وأغريقية ، إلى رومانية إلى عصر النهضة فى القرن الخامس عشر ,وكان الاساتذه المسلمون هم "إبن رشد " "إبن سينا" ، من حاملى مشاعل النور إلى أوربا المظلمة.













هكذا كانت محاضرات البابا "جيوفانى" الذى أسعدنى حظى أن أحضر إحداها فى الأكاديمية الإيطالية فى "روما" والذى ربط العالم كله سلاسل من نور ، وأعطى الحرية للعقد الدائم فى الحياة الكاثوليكية (عقد الزواج) وجعله عقد قابل للإنتهاء برغبة الزوجين ، بشروط ميسرة وبسيطة ، فأحبوه الكاثوليك الإيطاليين وأعتقد كل كاثوليك العالم .

وكان كذلك البابا البولندى الاصل "يوحنا بولس"!!





ولعل مجىء بابا من المانيا (نازى الأصل والنشأه) وهو (البابا بيندكيت) فهو شىء أخر ,شيىء من الجهل الأسود المواكب لسبتمبر الأسود وأثاره على العالم وتزعم اليمينين الأمريكيين الكاثوليك لدفة الأمور فى العالم بزعامه "جورج دبليو بوش" (الابن ) فأصبح العالم فى هذا الوقت يعج بالبابا الجاهل ,والرئيس الصليبى الفاشل , ورئيس وزراء بريطانيا التابع ,وكانت حقبه من التاريخ تدهورت فيها سبل السلام ,وظهرت توابع "القاعدة والجهاديون ثم الدواعش "كرد فعل وإنعكاس لسياسات دولية خاطئه ,وجسمت على صدر الشعوب هذه القمة التى ندعوا الله فى بداية عام 2021 ,وهناك بابا مثل (فرانسيس) يدعوا للسلام بين الناس وإسلامنا الحنيف الذى يجب تحريره من مختطفيه!!.