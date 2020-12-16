أكثر من 248 ألف إصابة جديدة بكورونا و2706 وفيات في الولايات المتحدة

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، تسجيل حوالي ربع مليون إصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال آخر 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة.

وبحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 248 ألف إصابة جديدة بالفيروس و2706 وفيات ناجمة عن الوباء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة الأمريكية، أن هناك حاليا أكثر من 113 ألف مريض بكوفيد-19 في المستشفيات، بحسب بيانات تحدثها باستمرار وزارة الصحة الأمريكية.

وتتوقع السلطات الصحّية هذه الزيادة بعد التنقّلات التي قام بها ملايين الأمريكيّين قبل أسبوعين للاحتفال بعيد الشكر، على الرّغم من الدّعوات التي وُجّهت إليهم لملازمة منازلهم.