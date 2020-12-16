سميحة أيوب: "محمود مرسى ندم بعد ما طلقني غيابي"





قالت سيدة المسرح العربى الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، إنها تزوجت وهى عندها 15 عاما من الفنان محسن سرحان وبعد فترة قصيرة انفصلا.

وقالت سميحة أيوب خلال برنامج its show time ، المذاع على قناة cbc إنها تزوجت ثانى مرة من محمود مرسى وكان الزواج عن حب.





\وأضافت: "طلقنى غيابى وأنا فى رأس البر بشتغل والكبرياء خدنا إحنا الاثنين فى لحظة غضب وعند وفترة زواجنا محدش زعل التانى

وهو بعدها ندم كتير بسبب طلقنا وكان عاوزنى أتنازل شوية وقعد فى البيت ولكن أنا رفضت".