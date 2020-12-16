سر جلسة تصوير مريام فارس الجديدة لأبنائها

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:59 ص
بوابة الفجر
وكالات
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خضعت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، مؤخرا لجلسة تصوير فوتوغرافية تجمعها مع ابنيها "جايدن" و"ديف" الذي استقبلته مؤخرا. ولوحظ في جلسة التصوير التي شاركتها ميريام فارس عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، استمرارها في إخفاء ملامح ابنها الأول جايدن (4 سنوات)، بينما أظهرت ملامح مولودها الآخر بكل وضوح

وأجريت جلسة التصوير التي تمت في منزل ميريام فارس في العاصمة اللبنانية بيروت لصالح مجلة "جمالك"، وهي أول جلسة تصوير لميريام فارس بعد مرور 10 أشهر من قضائها الحجر المنزلي، منذ انتشار فيروس "كورونا" المستجد. 

وبحسب مقطع مصور شاركته مع متابعيها على "إنستغرام"، فإن طاقم المجلة هو أول طاقم تصوير يدخل منزل ميريام فارس منذ ذلك الوقت.

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