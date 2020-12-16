في مقدمتهم بن شرقي ومصطفى محمد.. الزمالك يكشف موقف رباعي الفريق من التجديد

كشف أشرف قاسم المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك عن موقف الرباعي أشرف بن شرقي ومصطفى محمد ويوسف أوباما ومحمود جنش من التجديد في الفترة المقبلة.

وقال قاسم في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "جلست مع أوباما وتحدثت معه، وأكد لي أن كل ما يقال عن عدم التجديد غير صحيح، وستكون هناك جلسة مع أيمن يونس خلال اليومين المقبلين لكي ننهي كل شىء، أوباما كان في عزل بسبب كورونا كيف يماطل في التجديد؟".

وتابع:" جنش الموسم الحالي الأخير له، ورحب بالتجديد، وقال إنه تحت أمر النادي في أي وقت".

وأردف: "مصطفى محمد يعتبر أفضل مهاجم في مصر بالوقت الحالي، موضوع احترافه يجب أن يكون عن دراسة وبحث قبل اتحاذ القرار".

وأكمل: "مصطفى يجب أن يضع في الاعتبار أنه لا يمكن أن يرحل في التوقيت الحالي، لأن مركزه لا يوجد فيه سوى عمر السعيد، لا نريد أن يكون هناك تسرع في اتخاذ القرار، هو زملكاوي جدًا وأحيانا يؤكد عدم رحيله عن الزمالك للاحتراف".

وأتم: "أشرف بن شرقي ليس لديه مشكلة، وبخروج شيك مستحقاته أزمته انتهت، وهو مستمر مع الزمالك".