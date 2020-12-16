تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:32 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يستضيف ليفربول نظيره توتنهام، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أنفيلد، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.


ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر بتوقيت الإمارات، والساعة السابعة بتوقيت جرينتش.


ويعتلي توتنهام صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 25 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن ليفربول صاحب الوصافة.


وفيما يلي التشكيل المتوقع لليفربول في مواجهة توتنهام:-


حراسة المرمى: اليسون

خط الدفاع: فابينهو، أندي روبرتسون، ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب.

خط الوسط: جوردان هندرسون، نابي كيتا، جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني

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