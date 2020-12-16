تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة ليفربول بالبريميرليج
الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:19 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي توتنهام هوتسبير نظيره ليفربول اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن
تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على
ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.
وجاءت تشكيلة توتنهام
هوتسبير المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمى:
لوريس.
خط الدفاع: ألدفريلد،
داير، أورييه، ريليجيون.
خط الوسط: سيسوكو،
هوبيرج، لو سيلسو.
خط الهجوم: سون
هيونج مين، كين، بيرجوين.