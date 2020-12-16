تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة ليفربول بالبريميرليج

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:19 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي توتنهام هوتسبير نظيره ليفربول اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وجاءت تشكيلة توتنهام هوتسبير المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: ألدفريلد، داير، أورييه، ريليجيون.

خط الوسط: سيسوكو، هوبيرج، لو سيلسو.

خط الهجوم: سون هيونج مين، كين، بيرجوين.

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