موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:00 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق الأهلي لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره غزل المحلة ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.


ويستضيف الأهلي نظيره غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على ستاد السلام.


موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري

ويقام اللقاء المرتقب الذي يجمع بين الفريقين، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الجمعة المقبل الموافق الثامن عشر من ديسمبر الجاري.


القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة

ويذاع اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، عبر فضائية أون تايم سبورتس على البث الأرضي والفضائي.


موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري

ويحتل الأهلي المركز الأول في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط بعد فوزه الأخير على حساب نظيره مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف.


بينما يأتي غزل المحلة في المركز الثامن ضمن جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة بعد تعادله أمام نظيره سموحة بهدف لكل منهما.

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