اتحاد الكرة يكشف عن تطورات جديدة في أزمة منتخب الشباب

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:41 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد وليد العطارالمدير التنفيذي لاتحاد الكرة، على تأجيل ارسال الطائرة الخاصة لاعادة بعثة منتخب الشباب لحين ظهور نتيجة المسحة الأخيرة.

 

وقال العطار عبر برنامج الماتش: "أجلنا ارسال الطائرة لبعثة منتخب الشباب في تونس لحين معرفة نتيجة المسحة الأخيرة.

 

وأردف: نأمل ان يكون هناك نتائج سلبية في المسحات من أجل الاستمرار في البطولة وعدم العودة.

 

وتابع: أرسلنا ثنائي جديد لبعثة المنتخب كان قد اختارهم ربيع ياسين قبل السفر ولكن استبعادهم من السفر كان لاسباب فنية.

 

وأكد: سنحسم قرار ارسال الطائرة بعد التعرف على نتيجة المسحة الاخيرة.

 

وأشار: عدم وجود رئيسا للبعثة ليس سببا فيما حدث في بعثة منتخب الشباب.

 

وكشف: نضغط على الكاف، على تواصل معهم منذ يوم أمس.

 

وواصل: بعد عودة البعثة سيكون هناك تحقيق فيما حدث ومعرفة سببه.

 

وأتم: شعور طيب من اللاعبين اصرارهم على الاستمرار وتكملة البطولة، والوزير يتابع باستمرار كل مايخص البعثة.

 

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