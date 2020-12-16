اتحاد الكرة يكشف عن تطورات جديدة في أزمة منتخب الشباب
أكد وليد العطارالمدير التنفيذي لاتحاد الكرة، على تأجيل ارسال الطائرة الخاصة لاعادة بعثة منتخب الشباب لحين ظهور نتيجة المسحة الأخيرة.
وقال العطار عبر
برنامج الماتش: "أجلنا ارسال الطائرة لبعثة منتخب الشباب في تونس لحين معرفة نتيجة
المسحة الأخيرة.
وأردف: نأمل ان
يكون هناك نتائج سلبية في المسحات من أجل الاستمرار في البطولة وعدم العودة.
وتابع: أرسلنا
ثنائي جديد لبعثة المنتخب كان قد اختارهم ربيع ياسين قبل السفر ولكن استبعادهم من السفر
كان لاسباب فنية.
وأكد: سنحسم قرار
ارسال الطائرة بعد التعرف على نتيجة المسحة الاخيرة.
وأشار: عدم وجود
رئيسا للبعثة ليس سببا فيما حدث في بعثة منتخب الشباب.
وكشف: نضغط على
الكاف، على تواصل معهم منذ يوم أمس.
وواصل: بعد عودة
البعثة سيكون هناك تحقيق فيما حدث ومعرفة سببه.
وأتم: شعور طيب
من اللاعبين اصرارهم على الاستمرار وتكملة البطولة، والوزير يتابع باستمرار كل مايخص
البعثة.