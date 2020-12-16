سيد عبد الحفيظ: الدوري صعب هذا الموسم والأهلي ناجح

حقق النادي الأهلي الفوز على فريق مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة الأولي من الدوري المصري الممتاز بثلاث أهداف مقابل هدف.

وتوقع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن يكون الموسم الجاري من الدوري العام قوي جداً خاصة بعد المستوى المميز للفرق في الجولة الأولى للمسابقة والتي انطلقت يوم الجمعة الماضي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، أن الجولة الأولى تعكس مدى القوة والندية في مباريات الدوري هذا الموسم ، مشيرا إلى أن الفريق يعرف جيدا يفصل بين البطولات التي يشارك فيها ، وهذا ما يميز الأهلي عن أي فريق آخر وهو الشخصية والتفكير في حلق الدوافع لتحقيق الفوز في جميع البطولات.