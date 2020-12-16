النني يقود تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة ساوثهامبتون بالبريميرليج

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:19 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأربعاء نادي آرسنال نظيره نادي ساوثهامتون ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ساوثهامبتون الدولي.


وجاءت تشكيلة أرسنال المتوقعة للمباراة كالتالي:


حراسة المرمي: لينو.

خط الدفاع: تيريني، جابريل، هولدينج، نيلز.

خط الوسط: محمد النني، ساكا، سيبايوس.

خط الهجوم: أوباميانج، لاكازيت، ويليان.

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