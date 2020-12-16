النني يقود تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة ساوثهامبتون بالبريميرليج
الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:19 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأربعاء نادي آرسنال نظيره نادي ساوثهامتون ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن
تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة
على ملعب ساوثهامبتون الدولي.
وجاءت تشكيلة أرسنال
المتوقعة للمباراة كالتالي:
حراسة المرمي:
لينو.
خط الدفاع: تيريني،
جابريل، هولدينج، نيلز.
خط الوسط: محمد
النني، ساكا، سيبايوس.
خط الهجوم: أوباميانج،
لاكازيت، ويليان.