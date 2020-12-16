"مع السلامة يا صحاب مزيفة".. حمو بيكا يفتح النار على "عمر كمال"

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:30 ص
بوابة الفجر
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هاجم مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، زميله عمر كمال، عبر صفحته على فيسبوك.

 ونشر بيكا، صورة لعمر كمال،معلقًا عليها: "ياريت محدش يكلمنى فى شغل على الشخصية دى، عشان أنا كنت بحبها، والشخصية دى بتتهرب من شغلى اللى خلانى اتفق عليه، والاثبات بعد الصورة دى هنزل فيديو".

وعبر عن دهشته قائلًا/ "هو عامل بيحبنى وهو بيكرهنى.. مع السلامة يا صحاب مزيفة".

في سياق اخر أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا، وفاة عمه  عبر صفحته على بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر حمو بيكا،، صورة مع عمه الراحل، وكتب قائلا: "يا آيتها النفس المطمئنة.. ارجعي إلي ربك راضية مرضية.. فأدخلي فى عبادى وأدخلى جنتى".

وطالب من جانبه الجمهور بالدعاء لعمه الراحل بالمغفرة و الرحمة.

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