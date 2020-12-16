الكشف عن مفاجأة بشأن مستحقات لاعبي الزمالك
الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:39 ص
حسام مجدي
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أكد عصام سالم،
رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك، أنه تم سداد جميع مستحقات اللاعبين الخاصة
بالموسم الماضي.
وقال عصام خلال
حواره ببرنامج الماتش: "سددنا جميع مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضي، وجزء من
مقدم العقود للموسم الجديد".
وعن كهربا:
"لاعب جيد لكنه مثير للجدل، هناك لاعبين تنشغل بأحداث خارج الملعب وهذا ما جعل
المنتخب يشعر بالقلق تجاهه".
وعن المنظومة الإعلامية
لنادي الزمالك قال سالم: "سيتم تقييم العاملين وإضافة وجوه جديدة".