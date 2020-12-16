الكشف عن مفاجأة بشأن مستحقات لاعبي الزمالك

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:39 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك، أنه تم سداد جميع مستحقات اللاعبين الخاصة بالموسم الماضي.

 

وقال عصام خلال حواره ببرنامج الماتش: "سددنا جميع مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضي، وجزء من مقدم العقود للموسم الجديد".

 

وعن كهربا: "لاعب جيد لكنه مثير للجدل، هناك لاعبين تنشغل بأحداث خارج الملعب وهذا ما جعل المنتخب يشعر بالقلق تجاهه".

 

وعن المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك قال سالم: "سيتم تقييم العاملين وإضافة وجوه جديدة".

 

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