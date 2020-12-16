موعد مباراة ليفربول وتوتنهام النارية في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:20 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
Advertisements

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين ليفربول ونظيره توتنهام، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية وخطف الثلاث نقاط؛ للانفراد بصدارة جدول ترتيب البريميرليج، حيث يحتل توتنهام صدارة الترتيب برصيد 25 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على الريدز صاحب المركز الثاني.

ويرغب ليفربول للاستعادة نغمة الانتصارات، بعد سلسلة التعادلات التي عاني منها في الدوري الإنجليزي، والتي كان أخرها سقوطه في فخ التعادل أمام فولهام بهدف لمثله في الجولة الماضية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر بتوقيت الإمارات، والساعة السابعة بتوقيت جرينتش.

وسيذاع اللقاء حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sport 1، المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أخبار تهمك

الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 12 ساعة

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بموافقة موسيماني.. الأهلي يقترب من ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ500 لليوم الثاني على التوالي (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يستقر على أول الراحلين في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ حوالي 11 ساعة

مجلس الأهلي يعلن 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 17 ساعة

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ حوالي 8 ساعات

800 ألف دولار تنهي أزمة أشرف بن شرقي في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يفتح تحقيقاً بعد إصابة نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:42 م

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

عاجل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ500 لليوم الثاني على التوالي (بيان رسمي)

12:07 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

09:14 م

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان