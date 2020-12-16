برومو "يا أنا يا لأ" لعمرو دياب يقتنص المركز الأول بقائمة الأكثر رواجا بيوتيوب (فيديو)

طرح الهضبة عمرو دياب برومو أغنية "يا أنا يا لأ" من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى.





واقتنص البرمو المركز الأول بقائمة الأكثر رواجا بيوتيوب، بعد ساعات قليلة من طرحه.

كما طرح عمرو دياب بعدها بساعات قليلة برومو أغنية "محسود" وهي من كلمات تركي آل الشيخ، ولحن خالد عز وتوزيع عادل حقي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.