مدحت العدل يكشف سبب ترشحه لرئاسة الزمالك

أكد الدكتور مدحت العدل، المؤلف والسينارست، على ترشحه إلى رئاسة نادى الزمالك، مؤكداً على أنه لا يبحث عن مناصب وراء رئاسة القلعة البيضاء.

وقال العدل، فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة " ten" أنه كان يلعب كرة قدم فى نادى الزمالك قديماً، وترشحه يهدف إلى دعم ومساندة القلعة البيضاء فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الخميس باستعادة يوسف أوباما من الإصابة وجاهزية شيكابالا وأشرف بن شرقي للقاء، بجانب تأكد شفاء عبد الله جمعة من فيروس كورونا.

والجدير بالذكر أن نجحت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك في سداد متأخرات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم فضلا عن سداد جزء من مقدمات عقود اللاعبين.