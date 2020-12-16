مدرب الزمالك السابق: مباراة بيراميدز ستكون قمة نارية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:30 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements

كشف أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق، عن ملامح بيراميدز والزمالك المقبلة، وأكد انها ستكون صعبة على الفارس الابيض وخاصةً بعد هزيمة الفريق السماوي في الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري.

 

وقال عزمي في تصريحات خاصة لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة ‘’ Ten ‘’ أن الأمور ستتحسن داخل نادي الزمالك بعد صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة ويجب أن يكون الأداء اقوى أمام بيراميدز لحسم النتيجة.

 

وكان بيراميدز قد تلقى الخسارة بهدفين مقابل هدف في مستهل مشواره بالدوري المصري في الموسم الجديد 2020-2021 على يد فريق الاتحاد السكندري.

 

وفاز الزمالك في مباراته الأولى في الدوري على حساب المقاولون العرب بهدفين نظيفين مساء السبت.

 

الجدير بالذكر أن الزمالك قد فاز على بيراميدز في أخر 3 مباريات جمعت الفريقين بواقع مباراة بكأس مصر ومباراتين بالدوري في الموسم المنصرم 2019-2020.

أخبار تهمك

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ حوالي 10 ساعة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مجلس الأهلي يعلن 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

800 ألف دولار تنهي أزمة أشرف بن شرقي في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ500 لليوم الثاني على التوالي (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بموافقة موسيماني.. الأهلي يقترب من ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 3 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على أول الراحلين في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:42 م

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

عاجل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ500 لليوم الثاني على التوالي (بيان رسمي)

12:07 ص

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

09:14 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان