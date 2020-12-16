مدرب الزمالك السابق: مباراة بيراميدز ستكون قمة نارية

كشف أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق، عن ملامح بيراميدز والزمالك المقبلة، وأكد انها ستكون صعبة على الفارس الابيض وخاصةً بعد هزيمة الفريق السماوي في الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري.

وقال عزمي في تصريحات خاصة لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة ‘’ Ten ‘’ أن الأمور ستتحسن داخل نادي الزمالك بعد صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة ويجب أن يكون الأداء اقوى أمام بيراميدز لحسم النتيجة.

وكان بيراميدز قد تلقى الخسارة بهدفين مقابل هدف في مستهل مشواره بالدوري المصري في الموسم الجديد 2020-2021 على يد فريق الاتحاد السكندري.

وفاز الزمالك في مباراته الأولى في الدوري على حساب المقاولون العرب بهدفين نظيفين مساء السبت.

الجدير بالذكر أن الزمالك قد فاز على بيراميدز في أخر 3 مباريات جمعت الفريقين بواقع مباراة بكأس مصر ومباراتين بالدوري في الموسم المنصرم 2019-2020.