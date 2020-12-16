ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2020-2021 بعد ثنائية بنزيما

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:10 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني
صعد ميكيل أويارزابال إلى صدارة هدافي الليجا الإسباني مرة أخرى، بعد إحرازه تخطي عقبة ياجو أسباس لاعب فريق سيلتا فيجو.

وجاء في المركز الثاني ياجو أسباس برصيد سبعة أهداف، وفي المرتبة الثالثة كريم بنزيما برصيد 6 أهداف بالتساوي مع رودريجو مورينو.

وذلك بعدما سجل مهاجم ريال مدريد هدفين في فوز الميرنجي على أتلتيك بيلباو بنتيجة 3\1 مساء أمس الأربعاء.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني كالآتي:-

1 – ميكيل أويارزابال – سبعة أهداف.
2 – ياجو أسباس – سبعة أهداف.
3 – رودريجو مورينو – ستة أهداف.
4 – كريم بنزيما – ستة أهداف.
5 – لويس سواريز – خمسة أهداف.
6 – جواو فيليكس – خمسة أهداف
7 – كارلوس سولير – خمسة أهداف.
8- ليونيل ميسي – خمسة أهداف.
9 – باكو ألكاسير – خمسة أهداف.
10 – بورتو – أربعة أهداف.
11 – خوسيه موراليس – أربعة أهداف.
12 – أنسو فاتي – أربعة أهداف.
13 – يوسف النصيري – أربعة أهداف.
14 – كريستيان تييو – أربعة أهداف.
15 – ماركوس يورينتي – أربعة أهداف
16 – أنخيل – أربعة أهداف

أخبار تهمك

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ ساعة و 24 دقيقة

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

بموافقة موسيماني.. الأهلي يقترب من ضم القاطرة البشرية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مجلس الأهلي يعلن 8 قرارات جديدة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يستقر على أول الراحلين في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 5 ساعات

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ حوالي 10 ساعات

800 ألف دولار تنهي أزمة أشرف بن شرقي في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ500 لليوم الثاني على التوالي (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:42 م

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

عاجل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ500 لليوم الثاني على التوالي (بيان رسمي)

12:07 ص

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

09:14 م

بموافقة موسيماني.. الأهلي يقترب من ضم القاطرة البشرية

11:32 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان