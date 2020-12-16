عاجل.. الكشف عن نتيجة مسحة كورونا الجديدة لمنتخب الشباب

أعلن اتحاد الكرة المصري، نتيجة المسحة الاخيرة التي اجراها لاعبو المنتخب الوطني للشباب .

وأسفرت المسحة عن إيجابية عينة ١٤ لاعبا مصابين بكورونا بصفوف المنتخب، بينما جاءت نتيجة ١٤ لاعبا سلبيا.

وسينضم لقائمة الفراعنة ثنائي جديد ليمتلك منتخب الشباب 16 لاعبا لخوض مباراة يوم الجمعة المقبلة.

وكان الكاف قد اعتبر منتخب مصر خاسرا أمام ليبيا في أولى مباريات بطولة شمال إفريقيا للشباب المؤهلة لتصفيات أمم إفريقيا تحت 20عاما.