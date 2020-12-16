نصف مليون مشاهدة لأغنية أمير عيد والعسيلي "دنيا جديدة" (فيديو)

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:58 ص
بوابة الفجر
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احتلت أغنية "دنيا جديدة" لأمير عيد ومحمود العسيلي المركز الثالث بقائمة Trending يوتيوب.

ونجحت الاغنية حتى الان من الاقتراب من تحقيق أكثر من  500 ألف مشاهدة في وقت قياسي.

كان الفنان أمير عيد، هاجم زميله محمود العسيلى وذلك بسبب "دنيا جديدة"، حيث قال إن هذه الأغنية خاصة به، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدويات القصيرة "تويتر".

وكتب عيد: "أنا بحترم عسيلي جدا بس مش عارف هو ليه قال إن أغنية دنيا جديدة بتاعته وقريبا .. دي أغنيتي وأتمنى تطلع أغنية تانية بنفس الاسم".

ورد محمود العسيلى على اتهام أمير عيد من خلال تغريدة عبر موقع "تويتر" :" یا أمير .. أنا كمان بحترمك.. و اللي عارفه انك مش ممكن تاخد حاجة مش بتعتك أو تعمل مشاكل مع واحد صاحبك على السوشيال ميديا، عمومًا بس حابب أعرفك و أعرف جمهورك العظيم إنه مش تشابه أسماء..وإن الأغنية بتاعتي".

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