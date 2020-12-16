ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسييداد

أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.





وحقق برشلونة في هذه الجولة فوزًا ثميناً على نظيره ليفانتي، بهدف دون رد، وتمكن مت تسجل هدف اللقاء الوحيد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد برشلونة، في الدقيقة 76 من الشوط الثاني.





وبهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة عند النقطة 17، يحتل بها المركز الثامن، بينما يأتي ريال سوسيداد في قمة الترتيب برصيد 26 نقطة.





وفي أولى مباريات الجولة 14 حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على بلباو 3-1 ليصل للنقطة 26 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الاتليتي وسوسيداد.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني كالآتي:-

ريال سوسيداد.. 26 نقطة.

أتلتيكو مدريد .. 26 نقطة.

ريال مدريد.. 26نقطة.

فياريال.. 22 نقطة.

إشبيلية.. 19 نقطة.

قادش.. 18 نقطة.

غرناطة.. 18 نقطة.

برشلونة.. 17 نقطة.

ريال بيتيس.. 16 نقطة.

إيبار.. 15 نقطة.

فالنسيا.. 14 نقطة.

أتلتيك بلباو.. 14 نقطة.

إلتشي.. 14 نقطة.

ألافيس.. 14 نقطة.

خيتافي.. 13 نقطة.

بلد الوليد.. 13 نقطة.

سيلتا فيجو.. 13 نقطة.

ليفانتي.. 11 نقطة.

هويسكا.. 11 نقطة.

أوساسونا.. 11 نقطة.