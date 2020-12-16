الأهلي يجهز عرضا لضم سيرينو في الميركاتو الشتوي

مازال الأروجوياني جاستن سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقي مطروحا بشدة في ملف مجلس إدارة الأهلي من أجل التعاقد معه في الميركاتو الشتوي المقبل.





وذكرت تقارير صحفية نقلاً عن أحد المصادر داخل الأهلي أن مسئولي القلعة الحمراء توصلوا مجددا مع إدارة صن داونز الجنوب أفريقي بشأن التعاقد مع جاستن سيرينو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وطالب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إدارة القلعة الحمراء ضرورة التعاقد مع الأروجوياني جاستن سيرينو نجم هجوم صن داونز الجنوب أفريقي.





وحدد مسئولو صن داونز الجنوب أفريقي طلباتهم بالحصول على مبلغ 5 مليون دولار من أجل الموافقة على رحيل سيرينو إلى صفوف الأهلي في يناير المقبل.





ويدرس مسئولو الأهلي تخفيض مطالب صن داونز المادية من أجل التعاقد مع سيرينو، حيث قدم المارد الأحمر عرضًا تبلغ قيمته 3 مليون دولار للتعاقد مع النجم الأوروجواياني في الميركاتو الشتوي المقبل.