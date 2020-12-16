"مستقبل وطن": "لن تكون مثل الحزب الوطني.. والشارع هيحكم" (فيديو)
الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال النائب يوسف الحسيني، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، إن حزب مستقبل وطن لن يصمت على أي شيء غير جيد، لأنه حزب الأغلبية، مشيرًا إلى أن الحديث على أن الحزب سيعيد إنتاج الحزب الوطني أمر غير صحيح على الإطلاق.
وتابع "الحسيني"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء: "أنا بقولها بشكل فاصل، إحنا مش الحزب الوطني، قولا واحد فصلًا إحنا مش الحزب الوطني ومنحبش أبدًا نبقى الحزب الوطني بشكل فيه كراهة التحريم".
ولفت إلى أن الشارع هو من سيحكم على أداء حزب مستقبل وطن خلال الدورة البرلمانية المقبلة، معقبًا: "الشارع هو اللي هيحكم على النواب، والشارع هيسقط اللي مش هيعجبه من خلال الصندوق".
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