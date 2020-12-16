"محسود" للهضبة عمرو دياب يتصدر "Trending"

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:20 ص
بوابة الفجر
Advertisements

الصفحة الرسمية للنجم الكبير عمرو دياب، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، برومو أغنيته الجديدة "محسودين".

 وتعد أول أغنيات ألبومه الذي يحمل نفس الإسم وسوف يطرح خلال الفترة القادمة عبر خدمة الكول تون.

الأغنية من كلمات من كلمات تركي آل الشيخ، ومن ألحان خالد عز، واحتلت موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وشهدت شوارع القاهرة طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد ويحمل اسم "يا أنا يا لأ"، وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.

وأحيا الهضبة يوم الجمعة الماضية حفلًا خاصًا بقصر عابدين وذلك وسط حضور لفيف من نجوم الاعلام والفن والمجتمع، وغنى خلال الحفل لأول مرة مقطعًا من أغنية "محسود" والتي كتب كلماتها تركي آل الشيخ، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي.

أخبار تهمك

بموافقة موسيماني.. الأهلي يقترب من ضم القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

800 ألف دولار تنهي أزمة أشرف بن شرقي في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ حوالي 5 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ نصف ساعة

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 4 ساعات

مجلس الأهلي يعلن 8 قرارات جديدة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 10 ساعات

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ500 لليوم الثاني على التوالي (بيان رسمي)

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يستقر على أول الراحلين في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

موسيماني يُفاجيء الأهلي ويطلب تعويض غياب نجم الفريق

منذ ساعتين و 26 دقيقة

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:07 ص

عاجل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ500 لليوم الثاني على التوالي (بيان رسمي)

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

09:42 م

بموافقة موسيماني.. الأهلي يقترب من ضم القاطرة البشرية

11:32 م

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

09:14 م

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان