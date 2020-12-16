مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن فيروس كورونا أصبح الآن سريع الانتشار، ولا بد من الالتزام بالإجراءات الوقائية.



وأشار "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن الإصابات بكورونا في كثير من الأحيان تصيب عائلة بأكملها، وأصبحت أسرية وعائلية.



وتابع: "أسرة مكونة من 12 فرد أقامت عيد ميلاد، والجميع أصيبوا بفيروس كورونا"، مؤكدًا أنه يجب العودة للإجراءات الوقائية مرة أخرى، معلقًا: "أن نحمي أنفسنا حاليًا أهم من أي لقاح".



وأشار مستشار الرئيس للشئون الصحية، إلى أن لجنة إدارة أزمة كورونا ستحدد الإجراءات الواجب اتباعها في كل مرحلة لفيروس كورونا، وهي التي تحدد الإغلاق من غيره، متابعًا: "طالما اللقاح دخل جمهورية مصر العربية وأقر من جهاز اللقاحات ناخده وإحنا مطمئنين، سلامة المواطنين في المرتبة الأولى، وأمان وفاعلية اللقاح أولوية".



وأضاف أنه ليس من الضروري أن نحصل على لقاح كورونا من مصر واحد، لقاح الإنفلونزا ليس من مصدر واحد، ولكن الأهم هو إقراره عالميًا، مؤكدًا أن اللقاحات التي تدخل مصر معايير عالمية موثقة، لافتًا إلى أن كل اللقاحات في العالم حاليًا مجازة لاستخدامها في الظروف الطارئة، معلقًا: "اللقاحات مستعجلة لأنها أزمة عالمية تطيح بالعالم".



وذكر الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن اللقاحات هامة وتحمي من الأمراض، موضحًا أنه سيتم تلقيح المواطنين تدريجيًا بداية من الفئات الأولى، لافتًا إلى أن اللقاح لن يغطي العالم كله، ولذلك سيبدأوا بالفئات الأولى، لافتًا إلى أن هذا النوع من التطعيم لا يمنع المرض، ولكن يقلل شدته ومضاعفاته.



وتابع: "يُقال إنه إذا تم تطعيم 60% لـ 70% من المواطنين فيكستبون مناعة ضد الفيروس"، لافتًا إلى أنه إذا استمر الفيروس وأصبح موسمي سيصبح مثل الإنفلونزا.



وقال مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن الكمامة مستمرة في 2021، متابعًا: "نتمنى أن تظل مستمرة بصرف النظر عن كورونا؛ لأنها تحمي من الأمراض التنفسية"، مؤكدًا أن الكمامة هي أهم شيء.

