بنزيما يواصل التألق ويقود ريال مدريد لتخطى بلباو بثلاثية في الليجا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
وكالات
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قاد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، فريقه للانتصار بنتيجة (3-1) على أتلتيك بيلباو، خلال مواجهة الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة ال19 بالليجا.

 

وسجل لريال مدريد توني كروس في الدقيقة (45+2)، وكريم بنزيما هدفين في الدقائق 74 و في الدقيقة (90+2) بينما سجل لأتلتيك بيلباو أندير كابا في الدقيقة 52.

 

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 26 في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما يتجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر.


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