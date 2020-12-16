الأرصاد تُحذر القاهرة وهذه المحافظات من طقس اليوم

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:18 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن انتهاء ذروة الطقس السيئ غدًا الأربعاء، قائلًا إننا نشهد حالة من عدم الاستقرار منذ يوم الأحد، لافتًا إلى أن هناك فرص أمطار على القاهرة في آخر أيام حالة عدم الاستقرار "الأربعاء" لغسيل الجو والميكروبات من الأتربة التي تعرضنا لها.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن هناك فرص أمطار من الصباح الباكر اليوم الأربعاء على القاهرة والجيزة وتستمر طوال اليوم، وتكون أمطار متوسطة.

وكشف عن أن ذروة أمطار الإسكندرية كانت الثلاثاء، وستقل حدة الأمطار اليوم الأربعاء على الإسكندرية والوجه البحري، لافتًا إلى أن القاهرة وشرق القاهرة والجيزة والشرقية وكفر الشيخ سيكونوا الأكثر تأثرًا اليوم بسوء الأحوال الجوية.

وأشار إلى أنه سيكون هناك أمطار خفيفة على القاهرة يوم الخميس، وأمطار متوسطة غير مؤثرة على السواحل الشمالية.

وكانت أصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.
طقس الأربعاء نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى.
- أمطار متوسطة على مناطق من (الإسكندرية- مطروح- البحيرة- الغربية- المنوفية- راس سدر- نخل- كاترين).
- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (دمياط- بورسعيد- كفر الشيخ- الدقهلية- الشرقية- الإسماعيلية- السويس- رفح- العريش).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (الفيوم- بني سويف- المنيا).

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

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