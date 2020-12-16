مستشار الرئيس: الكمامة مستمرة في 2021 (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن الكمامة مستمرة في 2021، متابعًا: "نتمنى أن تظل مستمرة بصرف النظر عن كورونا؛ لأنها تحمي من الأمراض التنفسية"، مؤكدًا أن الكمامة هي أهم شيء.





وتابع: "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "أنا بحضن حفيدي حضن خفيف طالما متبعين الإجراءات الاحترازية".





ورد الإعلامي شريف عامر، قائلًا: "أنا مش بسلم على أبويا لأني بخاف عليه".



