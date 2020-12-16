عوض تاج الدين: لقاح كورونا لن يغطي العالم كله

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:17 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن اللقاحات هامة وتحمي من الأمراض، موضحًا أنه سيتم تلقيح المواطنين تدريجيًا بداية من الفئات الأولى.

ولفت "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن اللقاح لن يغطي العالم كله، ولذلك سيبدأوا بالفئات الأولى، لافتًا إلى أن هذا النوع من التطعيم لا يمنع المرض، ولكن يقلل شدته ومضاعفاته.

وتابع: "يُقال إنه إذا تم تطعيم 60% لـ 70% من المواطنين فيكستبون مناعة ضد الفيروس"، لافتًا إلى أنه إذا استمر الفيروس وأصبح موسمي سيصبح مثل الإنفلونزا.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 318 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105450 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 523 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 122609 حالة من ضمنهم 105450 حالة تم شفاؤها، و6966 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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