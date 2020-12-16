عوض تاج الدين: لقاح كورونا لن يغطي العالم كله

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن اللقاحات هامة وتحمي من الأمراض، موضحًا أنه سيتم تلقيح المواطنين تدريجيًا بداية من الفئات الأولى.





ولفت "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن اللقاح لن يغطي العالم كله، ولذلك سيبدأوا بالفئات الأولى، لافتًا إلى أن هذا النوع من التطعيم لا يمنع المرض، ولكن يقلل شدته ومضاعفاته.





وتابع: "يُقال إنه إذا تم تطعيم 60% لـ 70% من المواطنين فيكستبون مناعة ضد الفيروس"، لافتًا إلى أنه إذا استمر الفيروس وأصبح موسمي سيصبح مثل الإنفلونزا.



