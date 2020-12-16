منتخب مصر للشباب يستدعي ثنائي لاستكمال قائمته

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

 

قام مسئولو المنتخب المصري للشباب، بقيادة ربيع ياسين، باستدعاء ثنائي من أجل سد احتياج المنتخب بعد إصابات كورونا التي ضربت صفوف المنتخب الوطني، واستكمال بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.

 

يأتي ذلك وفقا لما أكد وليد ماهر المتحدث الرسمي لمنتخب مصر للشباب، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار.

 

وقال وليد ماهر، "من حق مصر استدعاء لاعبين من أجل استكمال قائمة المنتخب في المباراة القادمة، وقمنا باستدعاء مصطفي ميسي لاعب سيراميكا، وأحمد حسام لاعب الجونة".

 

وأوضح أن سفر المنتخب المُبكِّر لتونس رفقة 28 لاعبا فقط كان قرار الجهاز الفني، بقيادة ربيع ياسين.

 

وأشار إلى أن مدرب المنتخب ربيع ياسين تتم معالجته في التوقيت الحالي بمستشفي راقية جدًا بجوار فندق الإقامة، موضحا أنه تم الاطمئنان على حالته اليوم.

 

وتقدم بالشكر للدولي المصري محمود تريزيجيه، الذي أرسل رسالة دعم صوتية للاعبي المنتخب لمساندتهم في الأزمة الحالية.

 

أخبار تهمك

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

مجلس الأهلي يعلن 8 قرارات جديدة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يُفاجيء الأهلي ويطلب تعويض غياب نجم الفريق

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ حوالي 5 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 10 ساعات

800 ألف دولار تنهي أزمة أشرف بن شرقي في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ500 لليوم الثاني على التوالي (بيان رسمي)

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على أول الراحلين في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بموافقة موسيماني.. الأهلي يقترب من ضم القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:07 ص

عاجل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ500 لليوم الثاني على التوالي (بيان رسمي)

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

09:42 م

بموافقة موسيماني.. الأهلي يقترب من ضم القاطرة البشرية

11:32 م

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

09:14 م

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان