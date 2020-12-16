حسام الخولي: "اتكوينا من استخدام الدعاية الدينية في الانتخابات"

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:51 ص
حسام الخولي
حسام الخولي
شيماء حسن
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قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إن أي اقتراب من استخدام الدعاية الدينية في الانتخابات سيتسبب في رد فعل عكسي من المصريين.

وقال "الخولي" في لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة": "اتكوينا وأي اقتراب من هذه المنطقة بيجيب رد فعل عكسي".

وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل: "الناس اتكوت من الحتة دي، واستخدام العامل الديني أو مؤسسات الدولة أصبح غير موجود في وجود الهيئة الوطنية للانتخابات التي كانت تقف على مسافة واحدة من الجميع".

وتابع: "محدش يقدر يملي عليها أي حاجة، فكل حاجة اتمنعت، وأصبح حزب مثل مستقبل وطن أو غيره في هذه الانتخابات هو لاعب من اللاعبين لو عندك شكوى ستذهب إلى هذه الجهة".

واستطرد: "الحكومة ملهاش دعوة بالانتخابات لا وزير ولا مسؤول لان أصبح هناك منظم للحياة السياسية، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات".

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